Medalhista grego acusado de doping O chefe de missão da delegação olímpica grega, Yannis Papadoyannakis, foi chamado com urgência nesta sexta-feira à Vila Olímpica por causa de um caso de doping envolvendo pesista grego Leonidis Sabanis, ganhador de medalha de bronze na categoria 62 quilos. A informação foi dada pelo canal de tevê grego Mega. Segundo a fonte, Papadoyannakis, que assistia a uma competição, foi informado de que um primeiro teste do atleta dera positivo e dirigiu-se imediatamente à Vila Olímpica. Sabanis, por sua vez, garantiu à mesma emissora que foi submetido a uma exame seis dias atrás e não houve problemas. Os dirigentes gregos não receberam nenhuma informação, nem mesmo informal, a respeito por parte do Comitê Olímpico Internacional, segundo dirigentes gregos. O canal Mega foi o primeiro meio de comunicação a informar que os velocistas Kostas Kenteris e Ekaterini Thanou não estavam na Vila quando foram convocados para o antidoping.