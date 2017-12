Medalhista sofre choque elétrico em piscina na Austrália

Brooke Hanson, medalhista olímpica australiana na natação, foi internada em um hospital em Melbourne, neste domingo, após sofrer um choque elétrico numa piscina de relaxamento. Hanson apresentava um quadro estável, depois de ter sido levada às pressas ao hospital após sofrer um desmaio momentos depois de sair da piscina. O pai de Hanson, Ian, que também é o porta-voz da seleção australiana de natação, disse que sua filha teve sorte em escapar do susto e deve se recuperar completamente. "Foi como se ela quisesse dormir logo em seguida e, aparentemente, esse é o efeito de um grande choque", disse Hanson à televisão australiana. "Ela está mais constrangida do que qualquer coisa, mas irá ficar bem." Hanson conquistou a medalha de prata nos 100 metros peito na Olimpíada de Atenas (2004) e o ouro olímpico com a equipe feminina da Austrália no revezamento 4x100 medley. Naquele mesmo ano, Hanson foi escolhida destaque feminino no Campeonato Mundial de piscina curta, em Indianápolis, depois de ganhar o recorde de seis títulos. A nadadora de 29 anos não conseguiu se classificar para integrar a equipe australiana para o Campeonato Mundial em piscina longa, disputado este ano em Melbourne, mas espera voltar ao time para as Olimpíadas de Pequim, no ano que vem.