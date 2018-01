Medalhistas do hipismo competem em SP Álvaro Affonso de Miranda Neto, o Doda, César Almeida, Karina Johannpeter e Bernardo Rezende Alves, da equipe de hipismo que conquistou o bronze no Pan-Americano de São Domingos, são alguns dos cerca de 2 mil inscritos para o concurso de saltos comemorativo do 68º aniversário do Clube Hípico de Santo Amaro (R. Visconde de Taunay, 508), com várias provas, de quinta a domingo. O evento está aberto ao público.