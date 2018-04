Medalhistas olímpicos, mundiais e do Pan lutam pelo sonho de Pequim Medalhistas olímpicos, mundiais e pan-americanos estarão reunidos hoje, a partir das 9 horas , em Uberlândia (MG), pelo sonho de disputar a Olimpíada de Pequim. Vários atletas competirão na última seletiva para integrar a equipe permanente de 2008 da Confederação Brasileira de Judô (CBJ). O evento pode ser decisivo na carreira de alguns atletas, como Mário Sabino, que já anunciou: se perder para Leonardo Leite entre os pesados (-100 kg) encerra a carreira internacional. "Estou com 35 anos e este é meu último ciclo olímpico, ou seja: se eu perder vou me despedir da seleção com a certeza de que fiz a minha parte", disse o judoca, bronze no Mundial de 2003. O caso, no entanto, é o oposto do médio Carlos Honorato (-90 kg). O judoca pretende encerrar a carreira na seleção na Olimpíada de Pequim. "Mas se por acaso eu não vencer a seletiva, vou continuar participando dos eventos classificatórios enquanto tiver condições. Quero disputar mais uma olimpíada antes de encerrar a carreira internacional", disse o medalha de prata nos Jogos de Sydney. Não vai ser fácil para o judoca, que não foi bem no Mundial individual e não participou do Pan e do Mundial por equipes. Hugo Pessanha, que não disputou os Jogos do Rio por causa de uma contusão, promete uma briga acirrada e vem embalado por uma recente vitória sobre o japonês campeão mundial Hitoshi Hisumi no Mundial por equipes. Fora isso, Eduardo Santos também está na briga por duas vagas na equipe permanente. A categoria -90 kg é a única que terá disputa entre três atletas para duas vagas. Nas outras, dois lutam por uma vaga. "É a competição mais importante da minha carreira e estou preparado", garante Pessanha. Segundo ele, o currículo e o prestígio de Honorato não o assustam. "Respeito, de temer o adversário, eu só tive na primeira luta que tivemos. E confio bastante na análise tática que fiz das lutas dele", diz. "Mas nossa rivalidade é só no tatame." Outros que lutarão por vaga são Flávio Canto (bronze Olimpíada de Atenas, -81 kg), Daniel Hernandes (ouro no Pan de Santo Domingo, + 100 kg) e Vânia Ishii (Ouro Pan de Winnipeg, (-63 kg).