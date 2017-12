Medalista no boxe, Clelia é suspensa por 2 anos por doping e perde Rio-2016 Medalhista de bronze no Mundial Feminino de Boxe de 2014, Clélia Costa está fora dos Jogos Olímpicos do Rio. A boxeadora paulistana, que havia sido suspensa por seis meses por doping em julgamento em dezembro do ano passado, voltou ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) do Boxe na noite de segunda-feira e, desta vez, foi afastada por dois anos. Agora, ela só pode recorrer à Corte Arbitral do Esporte (CAS), na Suíça, que não costuma ser benevolente com doping.