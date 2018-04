Médica do caso Rebeca ameaça mudar rumo da história

Renata Castro, ex-diretora-médica da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), diz, convicta: "Minha reputação não ficará abalada por muito mais tempo." Ela afirma que, após suas revelações, toda a história já conhecida do caso vai mudar. Leia mais na edição desta quinta-feira do jornal O Estado de S. Paulo Uma das personagens do caso de doping de Rebeca Gusmão, a médica contou por telefone que espera apenas uma intimação do delegado Marcos Cipriano, titular da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Saúde Pública (DRCCSP), para contar tudo o que sobre os testes da nadadora. Além de médica da CBDA, Renata coordenou os testes de dopagem da natação no Pan-Americano do Rio. Estava na sala de controle, com Rebeca, no teste realizado em 18 de julho, logo depois de a atleta ter vencido os 50 metros livre - quando a escolta Adriana Salazar afirmou ter sido impedida de acompanhar a coleta. O resultado comparativo foi revelado em 8 de novembro. No dia anterior, segundo nota oficial da CBDA, a médica havia pedido afastamento "imediato" da entidade por "motivos pessoais". O que Renata desmente. "Foi o Coaracy (Nunes, presidente da CBDA) quem me demitiu", disse a médica. "Sobre os motivos? Ele é quem tem de dizer." Coaracy não quis comentar as declarações. "Estou de saco cheio desse assunto. Não tenho nada para falar. Ela (Renata) que fale o que quiser." O presidente da CBDA será ouvido pela polícia nesta quinta, às 14 horas, junto com Francisco Radler, coordenador do Ladetec, único laboratório latino-americano credenciado pela Agência Mundial Antidoping.