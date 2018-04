Médica nega envolvimento no caso de doping de Rebeca

A médica Renata Castro negou envolvimento no caso de doping da nadadora Rebeca Gusmão em reportagem veiculada pelo Jornal Nacional, da TV Globo, nesta sexta-feira, 16. Em Madri, ela contou à emissora que está sendo prejudicada: "Estão de alguma forma tentando me colocar como cúmplice ou como causa de um caso que eu não tenho motivo nenhum para ter feito qualquer coisa". Renata era responsável pelo antidoping da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA). Ela pediu afastamento da CBDA depois da descoberta de que amostras de dois exames de Rebeca realizados nos Jogos Pan-Americanos, no Rio, não eram da nadadora. A médica, então gerente de controle de dopagem do Pan, acompanhou Rebeca durante a coleta da urina para um desses exames, em 12 de julho. A respeito do segundo exame suspeito, efetuado no dia 18 do mesmo mês, Renata defendeu que a troca de escoltas que acompanham o atleta era normal quando a sala de coletas estava cheia, de acordo com a emissora. A médica acredita que esteja sendo citada nesses casos por ter incomodado "algumas pessoas" ao apontar falhas num exame realizado por Rebeca em maio de 2006 no Troféu José Finkel. Na ocasião, o exame deu positivo, porém houve dúvidas acerca das amostras utilizadas.