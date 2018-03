Médico condenado por abuso na ginástica sofre 1ª denúncia de um homem

Condenado a prisão perpétua por abusar de mais de uma centena de atletas mulheres, o médico Larry Nassar recebeu a primeira denúncia de um homem. Jacob Moore, de 18 anos, da Universidade de Michigan, prestou queixa contra Nassar na última quarta-feira por ter sido abusado sexualmente quando tinha 16 anos.

+ Ouro no Rio, ginasta dos EUA processa comitê e federação por médico abusador

Na acusação, o atleta informou que foi à casa de Nassar para realizar tratamento para dores no ombro em 2016. Segundo a queixa, o médico levou Moore ao porão, tirou suas calças e mostrou sua genital para outra ginasta que estava no local. Nassar justificou que faria tratamento com acupuntura em sua genital.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O advogado de Moore, Tom Waun, acredita que o jovem é o primeiro homem que foi assediado por Nassar. A irmã de Moore, Kamerin, fez parte da delegação dos Estados Unidos de ginástica e também o acusou de abuso, em janeiro.

Também nesta sexta-feira veio à tona outro capítulo sobre o caso Nassar. Um dos grandes nomes da ginástica na atualidade, a norte-americana Aly Raisman, entrou com ação na Justiça contra o Comitê Olímpico dos Estados Unidos e a Federação de Ginástica do país. Medalhista de ouro no Jogos do Rio, em 2016, ela acusa as entidades de negligência no caso do médico Larry Nassar.