Médico contesta procedimento de laboratório no caso 'Rebeca'

Além de recorrer à Federação Internacional de Natação (Fina) pedindo a cassação da suspensão provisória que pesa sobre ela desde novembro, Rebeca Gusmão também confia no resultado da avaliação genética que está sendo feito pelo especialista norte-americano Robert Ferrel para limpar seu nome. Veja também: Advogado quer que Fina reveja suspensão de Rebeca Gusmão De acordo com o médico José Blanco Herrera, contratado por Rebeca para avaliar as contraprovas, o trabalho geneticista pode demonstrar que as mudanças ocorridas no físico da atleta nos últimos três anos decorrem de questões orgânicas e não pelo uso de doping. Cubano, naturalizado brasileiro, Herrera tem participado de vários eventos internacionais no controle de doping. Como representante de Rebeca, ele foi ao Canadá, na semana passada, acompanhar a contraprova feita pelo laboratório Armand Frapier e saiu de lá sem um resultado conclusivo. O médico disse que os familiares de Rebeca que praticam esporte também apresentam alterações no físico, como as dela. "Se você observar o tamanho dos familiares de Rebeca, vai ver que ocorre o mesmo com eles", disse. "O físico de qualquer atleta depende muito de uma série de situações, depende da genética do atleta, do treinamento de forças". Alegou ainda, que no esporte não bastam indícios do uso de substâncias proibidas. "É preciso demonstrar isso. Não é por evidencia que se condena um atleta", defendeu. Em entrevista coletiva, José Blanco Herrera fez nesta quinta-feira um relato das dificuldades encontradas no Canadá, a ponto de ele levantar suspeitas sobre o comportamento do laboratório, cujo laudo resultou na suspensão de Rebeca. "Como médico, por um problema ético, não posso afirmar nada disso", respondeu quando questionado sobre uma suposta retaliação do laboratório que está sendo processado pela atleta. "Ou seja, tenho de acredita na confiabilidade do laboratório, mas sem dúvida existe um processo e um caso que se arrasta", afirmou. Ele disse que não descarta a possibilidade de haver contaminação na contraprova, o que explicaria a demora em apresentar um laudo conclusivo. A hipótese descartaria igualmente a alegação de que as dificuldades de devem à insuficiência e diluição da dosagem da urina examinada. "Não se descarta ter havido contaminação na contraprova", disse. "Eu vi uma diferença, especificamente uma substância testosterona diferente na mostra B e na mostra A e a técnica que estava realizando o processo falou que isso poderia ser contaminação", informou. "Ela não falou que era contaminação, mas que poderia ser", especificou. Herrera disse ter também estranhado o fato de a diretora do laboratório ter assegurado, sem que ele lhe perguntasse nada, que a mostra não tinha contaminação. O medico disse que ficou "muito preocupado" com o esclarecimento de que não tinha contaminação, sem que a suspeita tivesse partido dele próprio. "Isso gera estranheza e ostra que não se trata de um processo normal desde o início, nunca vi na história do esporte nada que foi se arrastando tanto sem uma justificativa evidente, então não é um processo normal", concluiu.