Médicos não definem alta de Popó Apesar de passar bem e seu quadro ser estável, Acelino ?Popó? Freitas corre o risco de ficar mais algum tempo internado no Hospital Aliança, em Salvador, onde está desde domingo. A previsão inicial era que o pugilista receberia alta nesta quinta-feira, mas os seus médicos, Elias Pimenta e Aroldo Bacelar, ainda não confirmaram sua saída. Popó foi internado com fortes dores de cabeça e também no estômago, provavelmente em decorrência do combate em que foi derrotado pelo norte-americano Diego Corrales no último dia 7. O pugilista passou por uma série de exames e nada grave foi constatado. Mesmo assim, os médicos preferiram mantê-lo em observação no quarto hospitalar. Seguindo as recomendações médicas, Popó tem passado a maior parte do tempo em repouso. Mas não deixa de acompanhar a Olimpíada de Atenas pela TV. Ele também tem recebido algumas visitas dos parentes de outros pacientes, que buscam autógrafos do pugilista. Assim que deixar o hospital, o que pode acontecer ainda nesta quinta-feira, Popó deve seguir para sua casa no condomínio Encontro das Águas, no litoral Norte da Bahia.