No Taiti, Medina e mais seis brasileiros chegam à terceira fase

Estão marcadas, para esta segunda-feira, as baterias da terceira fase da etapa de Teahupoo do Circuito Mundial de Surfe, em que sete brasileiros irão para as águas. Dois dos 12 confrontos desta terceira fase serão entre brasileiros: o potiguar Ítalo Ferreira encara o conterrâneo Jadson André, enquanto Mineirinho encara Bruno Santos. Após dar espetáculo neste domingo, Gabriel Medina terá John John Florence pela frente.

Além do quinteto, também estão classificados Filipe Toledo, que encara o americano Brett Simpson, e Wiggolly Dantas, que fará a oitava bateria com o australiano Matt Wilkinson. O único brasileiro que não conseguiu chegar à terceira fase foi Miguel Pupo, eliminado pelo australiano Kai Otton na repescagem deste domingo, quando o grande destaque foi Gabriel Medina.

Vencido por Ítalo Ferreira na primeira fase, o atual campeão mundial, apesar da irregularidade na temporada, conseguiu belos tubos em Teahupoo neste domingo, se dando ao luxo de descartar as notas 8,33 e 7,73. No total, desbancou o neozelandês Ricardo Christie por 17,67 a 12,44. Agora, Medina fará um 'clássico' na terceira fase contra o havaiano John John Florence, que, na primeira fase, somou 17,96.

Medina não foi o único brasileiro a superar a repescagem neste domingo. Antes dele, Adriano de Souza, o Mineirinho, e Filipe Toledo avançaram à terceira fase. Mineirinho, atual líder do Circuito, superou o local Taumata Puhetini por 16,26 a 8,44. Toledo bateu o australiano Garrett Parkes por 8,57 a 8,23.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Wiggolly Dantas, por sua vez, derrotou o norte-americano Kolohe Andino por 10,83 a 4,47, enquanto Jadson André venceu o local Michel Bourez por 17,10 a 10,60. Já Miguel Pupo caiu diante do australiano Kai Otton por 14,66 a 5,54. Sem precisar passar pela repescagem, Bruno Santos avançou direto da primeira fase. Vice-líder do mundial, o australiano Mick Fanning vai encarar o espanhol Aritz Aranburu. Uma chamada está programada para as 14h30 (de Brasília) para conferir as condições do mar.