Medina celebra volta por cima: 'Sou moleque, tenho tentações'

Dos três brasileiros na disputa do título mundial de surfe, Gabriel Medina é quem está mais atrás no ranking, mas a arrancada que deu na segunda metade da temporada é digna de aplausos. Tanto que após um início de ano complicado, ele conseguiu dar a volta por cima e chega à última etapa ainda sonhando com o bicampeonato. Para ele, foi complicado lidar com o sucesso sendo tão jovem.

"É difícil com tão pouca idade ter fama e várias tentações. Foi difícil manter o foco, mas foi bom aproveitar. Eu sou um moleque de 20 anos e eu tenho as mesmas vontades de qualquer moleque. Eu sei que a minha vida é diferente, porque eu sou um surfista profissional e tenho que me dedicar. Eu não digo que foi um problema, quando eu estava solteiro, com festas e com mulheres, porque eu tenho uma boa educação da minha família", afirmou.

Há alguns meses, Medina começou a namorar Tayná Hanada e viu não apenas sua vida mudar como os resultados aparecerem. "Com namorada, eu me concentro só no surfe. Eu tenho agora uma vida mais relaxada e tranquila, só me concentro no trabalho. Ela está comigo aqui no Havaí e pode ver tudo de perto. Isso me incentiva a dar um título mundial para ela. No ano passado, ela não estava comigo, e se Deus quiser, eu vou poder dar esse título para ela."

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O surfista conta que fez de tudo para que os resultados aparecessem mais cedo na temporada, mas as coisas não davam certo. Agora ele já acredita que pode surpreender os favoritos Mick Fanning, Filipe Toledo e Adriano de Souza. "Depois do jeito que eu comecei o ano, com todo mundo falando que o título já era, poder chegar com chances aqui no Havaí é fantástico. Tomara que eu consiga o bicampeonato. Essa reviravolta que eu tive pode ficar marcada para a história", conclui.