Medina consegue onda salvadora no fim e segue na briga na etapa do Taiti

Após as disputas da terceira fase, o Brasil ficou com apenas dois representantes na briga pelo título da etapa do Taiti do Circuito Mundial de Surfe. Gabriel Medina avançou de maneira sofrida, graças a uma onda salvadora no último minuto da sua bateria contra o australiano Bede Durbidge. E Wiggolly Dantas eliminou o compatriota Adriano de Souza, o Mineirinho, e também segue na competição.

Ian Gouveia e Italo Ferreira se despediram no mata-mata. Ambos foram superados por australianos. O primeiro perdeu para Owen Wright que está na disputa pela liderança do ranking. Italo caiu para Julian Wilson.

Medina não teve um bom começo de bateria e viu Durbidge abrir a disputa com um 9.73. O brasileiro respondeu com um 7.17. Mas o australiano administrava a vantagem e, com um 3.50, chegou a 13.23 pontos. Medina teve paciência e, a 40 segundos do término, conseguiu a virada com um 7.43, alcançando 14.60 pontos.

Na disputa entre brasileiros, o mar não ajudou. Wiggolly Dantas pegou a primeira onda da bateria após 12 minutos. Logo abriu vantagem, com 13.33 pontos, enquanto Mineirinho só foi iniciar a reação com um tubo a três minutos do fim, quando acumulou 9.57 pontos. Mas não houve tempo para virar.

Os representantes da Liga Mundial de Surfe (WSL, na sigla em inglês) pararam a competição após o término da terceira fase. Haverá nova chamada neste domingo, às 14h (horário de Brasília).