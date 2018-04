Medina desembarca com muita festa no aeroporto de Guarulhos

Medina parou o saguão do Terminal 3 do Aeroporto de Guarulhos, onde apareceu por volta das 14h40, pouco mais de uma hora do voo que lhe trouxe do Havaí, saído de Los Angeles, aterrissar em solo brasileiro.

Ao chegar na área comum do aeroporto, o surfista encontrou pelo menos 20 policiais militares, alguns da Força Tática, que se uniram a alguns outros soldados que improvisaram um cordão de isolamento. Com dezenas de jornalistas e curiosos se aglomerando na saída do terminal, a ideia era evitar tumultos.

Diante do assédio de fotógrafos, cinegrafistas e curiosos que estavam no aeroporto para recepcioná-lo, Medina teve um pouco de dificuldade para deixar a área de embarque e entrar em um automóvel que o esperava do lado de fora do saguão. Eram poucos os que estavam no aeroporto apenas para recepcioná-lo.

Medina seguiu com Charles para um hotel ao lado do aeroporto, onde dará uma entrevista coletiva à imprensa às 19 horas. Na quarta-feira pela manhã, o garoto que completou 21 anos em pleno voo de volta ao Brasil voltará a São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, cidade onde cresceu e iniciou a prática do surfe. Ele desfilará em carro aberto do Corpo de Bombeiros a partir das 10 horas da manhã.