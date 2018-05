Medina e Filipinho vão às quartas de final em etapa do Rio de Janeiro

O Brasil vai tomar conta das quartas de final da etapa do Rio de Janeiro do Circuito Mundial de Surfe. Nesta quarta-feira, nas ondas de Saquarema, quatro surfistas da casa asseguraram vaga nas quartas, incluindo Gabriel Medina e Filipe Toledo. Michael Rodrigues e Yago Dora também avançaram na disputa.

Com as vitórias na quarta fase, Medina e Filipinho se mantiveram na briga pela liderança do ranking da temporada. Italo Ferreira, que dividia a lycra amarela com o australiano Julian Wilson, já foi eliminado da disputa e deixará a ponta. Wilson, por sua vez, segue na luta no Rio para continuar liderando.

Nesta quarta, Filipinho foi quem mais brilhou entre os brasileiros. Em sua bateria, acertou um lindo aéreo e tirou nota 10. No total, somou 18,33, superando os compatriotas Michael Rodrigues (10,94) e Ian Gouveia (8,00). O último foi eliminado da disputa em Saquarema.

Nas quartas, Filipinho vai duelar com o norte-americano Kolohe Andino, que foi o segundo melhor da bateria de Julian Wilson. O australiano venceu com 12,73, contra 11,90 de Andino e 9,43 do japonês Kanoa Igarashi. O atual líder do campeonato vai encarar agora Michael Rodrigues.

Medina, mesmo sem exibir performance tão forte quanto Filipinho, venceu a sua bateria com tranquilidade. Ele anotou 11,84 e deixou para trás os havaianos Ezekiel Lau (9,73) e Sebastian Zietz (9,00). Nas quartas, seu adversário será o australiano Wade Carmichael.

Na outra bateria da quarta fase, Yago Dora voltou a surpreender na etapa brasileira. Com 13,94, venceu o australiano Wade Carmichael (11,40) e eliminou o havaiano John John Florence (8,00), atual bicampeão mundial do circuito. Dora, na sequência, terá pela frente Ezekiel Lau.