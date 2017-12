Medina evita desânimo após perder título: 'Tem algo melhor para mim no futuro'

Depois da decepção de perder o título da temporada, Gabriel Medina tenta não desanimar e já projeta uma próxima temporada de sucesso. Nesta quarta-feira, nas redes sociais, o surfista afirmou que "tem algo melhor pra mim no futuro".

+ Medina admite dificuldades com 'altos e baixos', mas comemora temporada

+ Medina cai nas quartas e John John Florence é bicampeão do Circuito Mundial

"Surfei com vocês a cada onda... mas acredito que Deus tem algo melhor pra mim no futuro. Voltaremos... prometo!", disse o surfista, em mensagem endereçada aos fãs. Medina brigou até o última dia da etapa de Pipeline, no Havaí, pelo título da temporada contra o local John John Florence, que acabou ficando com o bicampeonato.

Para chegar ao título, o brasileiro precisava chegar ao menos na final. Mas acabou sendo eliminado nas quartas de final. John John avançou até a decisão, mas perdeu o troféu da etapa para o francês Jeremy Flores. Mesmo assim, assegurou a conquista do título da temporada 2017.

"Não foi dessa vez, mas dei meu melhor, aprendendo todos os dias. Superei obstáculos e eles me deixaram com mais vontade. Por isso acreditei até o fim. Quero agradecer a Deus, pela saúde, família, amigos, e o carinho de pessoas que nem me conhecem, todos sem exceção, pela torcida, mensagens e pelo apoio", declarou.

A temporada 2018 do Circuito Mundial terá início no dia 11 de março, em Gold Coast, na Austrália. A janela de disputa será encerrada no dia 22. Como aconteceu nos últimos anos, o campeonato terá 11 etapas, uma delas brasileira, no Rio de Janeiro, entre 10 e 19 de maio.