Medina supera Mineirinho em duelo de campeões e avança em Jeffreys Bay

Os dois últimos campeões mundiais de surfe se enfrentaram neste sábado, em Jeffreys Bay, na África do Sul, pela repescagem da etapa local do Circuito Mundial do Surfe. E quem se deu melhor foi Gabriel Medina, que eliminou Adriano de Souza, o Mineirinho, depois de ambos serem derrotados na quarta fase.

No duelo, Medina superou as condições adversas a ele e venceu com 15,03 pontos, contra 12,40 de Mineirinho, que ficou pelo caminho, em nono lugar. Agora o confronto entre os brasileiros tem três vitórias para Medina e sete para Mineirinho.

Neste sábado, mais cedo, pela quarta fase, Mineirinho e Wiggolly Dantas perderam a bateria para o australiano Mick Fanning, enquanto Medina e Filipe Toledo foram derrotados pelo também australiano Julian Wilson. Kelly Slater venceu a bateria que também tinha Alejo Muniz.

Depois, na repescagem, foram dois duelos brasileiros. Logo após Mineirinho x Gabriel Medina, Filipinho levou a melhor sobre Wiggolly Dantas, por 12,50 a 10,27. Já Alejo Muniz recebeu 10,00 e caiu diante do sul-africano Jordy Smith, que somou 17,37.

Nas quartas de final, Medina volta a encarar Julian Wilson, enquanto Filipinho tem pela frente Mick Fanning, em dois duelos de Brasil contra a Austrália. A liderança do ranking mundial, com sobras, é do australiano Matt Wilkinson, eliminado por Muniz na terceira fase. Medina é o segundo e Mineirinho o quinto.