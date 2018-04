Medina vence Slater, ganha etapa e volta fazer história

Medina já faz parte da história do surfe. O paulista de São Sebastião, criado nas ondas de Maresias, é o mais jovem surfista a vencer uma etapa do circuito, feito conquistado em South West Coast, em outubro, na França. Na ocasião, ele também havia deixado Slater para trás. Das quatro etapas que Medida disputou no Circuito da ASP (Associação dos Surfistas Profissionais), promovido da divisão de acesso, o garoto ganhou duas.

Esta segunda-feira não poderia ser melhor para Medina. Ele abriu o dia com uma vitória apertada sobre Matt Wilkinson (AUS), por 13.93 a 13.70, nas repescagens, e voltou à chave principal. Ignorou a festa do campeão Kelly Slater e o venceu por 14.50 a 11.10. O show estava apenas começando. Na semifinal, chegou a 17.33 pontos contra Taylor Knox (USA), que fez apenas 14.27. Já na final, arrasou o australiano Joel Parkinson, com 16.50 a 10.90

No palanque, aclamado pelo público que vibrou com seus aéreos em Ocean Beach, Medina mostrava não acreditar em mais um feito histórico dele. "Ganhei do Kelly (Slater) nas quartas, do Parkinson na semifinal. Estou super feliz, não sei o que falar. Estou me sentindo muito bem", disse ele à ESPN Brasil. A festa só não ficou completa porque, menor de idade, Medina não pôde comemorar com o champanhe oferecido ao campeão.

Como Adriano de Souza, o Mineirinho, venceu a etapa de Portugal, o Brasil vive um momento raro na história do Circuito Mundial, tendo chegado a três títulos seguidos - são quatro na temporada, uma vez que Mineirinho venceu no Rio. A 12.ª e última etapa da ASP é entre os dias 8 e 20 de dezembro, em Pipeline, no Havaí. Medina viaja para lá já nesta terça, para treinar. "Espero que dê altas ondas em Pipe(line). Mandei fazer pranchas novas", disse.