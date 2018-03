Medo de competir: o surfista Neco admitiu Se despencar de uma onda de cinco metros de altura, cair de uma moto em alta velocidade ou decolar da pista de automobilismo a 400 quilômetros por hora dão um frio na barriga só de imaginar, para muitos atletas esta sensação passa longe. No entanto, o medo fez o surfista brasileiro Neco Padaratz declarar em carta aberta que não está pronto para enfrentar as assustadoras ondas de Teahupoo, no Taiti, onde será realizada a terceira etapa do World Championship Tour (WCT), primeira divisão do surfe mundial, cujo período de espera de ondas maiores para dar início na etapa começou na terça-feira. Em maio de 2000, o surfista ficou preso a uma bancada de corais no fundo do mar por cerca de 10 minutos e foi salvo quando já não reagia. Leia mais no Jornal da Tarde