Medo esvazia o Estádio Olímpico

A violência no futebol italiano esvaziou o mítico estádio Olímpico de Roma. Ao contrário de todo o resto da Europa, onde os ingressos são vendidos com meses de antecedência, as ameaças dos torcedores mais fanáticos e a reação da polícia transformaram o futebol italiano em um triste espetáculo. No jogo entre a Lazio e o Parma, ontem, só estavam presentes os ultras - os grupos mais violentos. Um torcedor desavisado não poderia imaginar que estava em um dos principais estádios do atual país campeão do mundo. No Estádio Olímpico, com capacidade para 80 mil pessoas, poucos se atreveram a enfrentar as ameaças das torcidas organizadas - somente 12 mil presentes - para ver a vitória da Lazio (1 a 0). Se a violência já era um dos principais problemas nos últimos anos, o tema passou a dominar o debate depois que, no dia 11 de novembro, Gabriele Sandri, um torcedor da Lazio, foi morto por um policial - o campeonato chegou a ser interrompido. Ontem, o jogo foi o primeiro da Lazio depois do incidente que vitimou Sandri e os ultras do time romano fizeram questão de mostrar sua indignação com a morte do torcedor. A partida se transformou em ato de protesto por parte dos grupos mais violentos. "Seqüestraram o futebol", alertou Giancarlo, médico de 42 anos e que insistiu em ir ao estádio com amigos. "Não podemos deixar esses grupos controlarem o esporte." Na Lazio, as acusações são de que seus cartolas compraram a paz nos estádios dando liberdade total aos ultras. O clube deu autorização para que vendessem ingressos, sem controle de preços. Agora, sofre para impor limites. Os cartolas alegam que foram ameaçados. Os ultras avisaram que, se não fossem beneficiados, promoveriam violência nos estádios, gerando multas milionárias ao clube. A equipe, na obrigação de agradar esses torcedores, também encampou o protesto contra a morte de Gabriele. Os jogadores entraram em campo vestindo camisas com a foto do torcedor e alguns usaram chuteiras com seu nome. O jogador De Silvestrini ainda foi até a arquibancada dos ultras, a Curva Nord, para depositar flores e um recado: "Hoje, jogaremos como se estivesse ao nosso lado". Enquanto isso, a canção "Maravilhosa Criatura" era tocada. Ao fazer o gol da vitória da Lazio, aos 45 minutos do segundo tempo, Firmani comemorar junto de uma imensa bandeira com a foto de Sandri. Como forma de protesto, os ultras permaneceram durante os 20 primeiros minutos do jogo fora do estádio. "Esse é um sinal que queremos dar aos dirigentes, polícia e governo. Estamos prontos a tudo", afirmava uma carta aberta dos torcedores distribuída na porta do Olímpico. No horário prometido, entraram, cantaram ameaças e deixaram o local mais uma vez, em um silêncio absoluto para assistir à partida dos túneis de acesso às arquibancadas. A mensagem que tentaram passar era de que o futebol dependia deles. Nesses corredores, bancas montadas pelos Irriducibili - o grupo mais violento - e pelos partidos neofascistas, distribuíam folhetos pedindo "justiça" pela morte de Gabriele. ESPANTO As famílias italianas ficaram em casa ontem. Carlo Rossi disse que ainda vai ao estádio. "Mas não trago meus filhos." Turistas japoneses que visitavam Roma e queriam ver o jogo não entendiam nada do que ocorria. "Por que o estádio está vazio?", questionou um deles. Local cheio, só a bancada dos jornalistas. CNN, TVs da França, Alemanha e de vários outros países, enviados a Roma para acompanhar a crise. Para Paola, torcedora de 31 anos, não é o futebol que é violento. "A sociedade italiana atravessa um período problemático e o futebol é uma vitrine disso e da falta de confiança entre cidadãos e autoridades", disse a dona de uma loja no centro de Roma. Do lado da polícia, a ordem era a de não passar informações sobre como agiria. "Estamos em um momento delicado", afirmou a tenente Giordana. A tensão era evidente, mesmo num estádio vazio. Policiais à paisana foram infiltrados entre torcedores e, segundo um deles, os ultras planejavam seqüestrar torcedores de equipes rivais nos próximos dias. Antes do jogo, o clube leu mensagens pedindo fim de violência, racismo e mensagens ideológicas. Resta saber se serão atendidos.