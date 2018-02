Medo faz Woods desistir de Dubai O golfista norte-americano Tiger Woods anunciou que não vai jogar o torneio Clássico do Deserto de Dubai, nos Emirados Árabes. Woods tomou essa decisão devido à proximidade dos Emirados com o Iraque. O conflito armado prestes a acontecer entre Estados Unidos e Iraque foi o que pesou na decisão do melhor jogador do mundo. Os próprios organizadores do torneio elogiaram a decisão de Tiger Woods, pois já se viam envolvidos na produção de um forte aparato de segurança para proteger o astro.