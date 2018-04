Meeting de Zurique nega incrição de Natalia Rodríguez

A espanhola Natalia Rodríguez, desclassificada depois de ganhar a final de 1.500 metros do Mundial de atletismo de Berlim, teve a inscrição negada pelos organizadores do Meeting de Zurique, onde teria a chance de enfrentar novamente Maryam Yusuf Jamal, a campeã do mundo oficial em Berlim.

"Os organizadores temiam que Natalia estragasse a festa, embora a desculpa seja pelo temor de reações negativas do público. A corrida já estava montada em torno de Jamal e temem que Natalia consiga a vitória e lhes estrague o espetáculo", declarou o presidente da Federação Espanhola de Atletismo, José María Odriozola.

Natalia Rodríguez queria participar do Meeting de Zurique querendo fazer uma boa marca e aproveitando o bom momento que atravessa. "Quero baixar os quatro minutos", disse após Berlim.

Descartada a participação em Zurique, os planos agora são de correm em Bruxelas, etapa que fecha o circuito da Golden League, em 4 de setembro.