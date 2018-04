Megarampa começa neste sábado no Anhembi, em São Paulo

Começa neste sábado, a partir do meio-dia, no sambódromo do Anhembi a segunda edição da Megarampa, evento que reúne os maiores nomes dos esportes radicais do mundo.

A pista de 107 metros de extensão e 27 metros de altura será mais uma vez o palco de manobras para lá de arriscadas.

O skatista brasileiro Bob Burnquist é a principal atração do evento. No total, são 1.300 metros quadrados de área construída, que equivale a 180 toneladas de estruturas metálicas, materiais modulares e tubulares.

Durante as exibições, os competidores podem atingir cerca de 80 km/h e aproveitam essa velocidade para saltar e manobrar sobre o vão livre de 20 metros.

Os ingressos já estão esgotados. A TV Globo transmitirá flashes na sua programação.