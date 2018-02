Meia Alex dá show e classifica turcos

O Fenerbahçe sofreu, saiu perdendo no confronto com o CSKA, ontem, em Istambul, mas contou com a magia do meia Alex para virar o jogo e garantir classificação para as oitavas-de-final da Copa dos Campeões da Europa. A vitória por 3 a 1 garantiu o time turco na fase seguinte da competição e eliminou os russos. A fanática torcida turca empurrou o time desde o início, mas levou um susto no começo, quando o zagueiro Edu Dracena marcou contra e abriu o placar para os visitantes. A derrota eliminaria o Fenerbahçe caso o PSV derrotasse a Inter de Milão no outro jogo pelo Grupo G. Mas Alex pôs fim à agonia e marcou um golaço ainda no primeiro tempo. Pouco antes do intervalo, deu passe preciso para Boral fazer 2 a 1. Nos acréscimos da partida, Boral aumentou o placar. Em Eindhoven, a Inter bateu o PSV por 1 a 0 e assegurou o primeiro lugar, com 15 pontos. O Fenerbahçe ficou com 11. O time de Juninho Pernambucano também se deu muito bem. O Lyon precisava vencer o Glasgow Rangers, na Escócia, para avançar na Copa dos Campeões.A equipe francesa não deu bola para a torcida adversária e ganhou de forma incontestável por 3 a 0, pelo Grupo E, com boa atuação do meia brasileiro. O Barcelona, que entrou em campo já classificado, bateu Stuttgart por 3 a 1. Ronaldinho Gaúcho marcou o terceiro gol. Pelo Grupo F, Roma e Manchester United, já garantidos, apenas cumpriram tabela. O jogo terminou 1 a 1. No outro confronto da chave, o Sporting fez 3 a 1 no Dínamo de Kiev. Em Roma, houve incidentes. Antes do início do confronto, torcedores italianos e ingleses brigaram nas proximidades do Estádio Olímpico. A polícia evitou problemas mais graves. No Grupo H, o Arsenal, bateu o Steaua por 3 a 1 e o Sevilla fez 3 a 0 no Slava Praga (com um gol de Luís Fabiano e outro de Daniel Alves). Ingleses e espanhóis já estavam classificados.