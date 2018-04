Meia brasileiro de 15 anos assina com o United O brasileiro naturalizado belga Andreas Pereira confirmou que vai se transferir para o Manchester United no dia 1.º de janeiro, quando completará 16 anos. O meia ofensivo, disputado por Arsenal, Chelsea e Liverpool, foi revelado pelo KVSK Lommel, da Bélgica, antes de se transferir para o PSV, da Holanda. Nascido em Londrina (PR), ainda criança mudou-se com a família para a Bélgica. Andreas disse que decidiu assinar por três anos e meio com os Red Devils depois de uma reunião com o técnico Alex Ferguson. Nos primeiros meses, atuará no time sub-19 do United.