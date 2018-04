Meia Carlos Eduardo fecha com o Flamengo O clube da Gávea acertou o empréstimo por 18 meses do meia Carlos Eduardo, do Rubin Kazan, da Rússia. Pela 2.ª rodada do Estadual, Botafogo e Bangu empataram por 0 a 0. O Fluminense bateu o Olaria por 3 a 1.