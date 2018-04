Meia da Austrália sofre grave lesão e pode perder Copa

LEVERKUSEN - O meia-atacante Robbie Kruse sofreu uma grave contusão e corre grande risco de virar desfalque para a seleção australiana na Copa do Mundo. Ele rompeu o ligamento do joelho esquerdo durante o treino de sexta-feira no Bayer Leverkusen e irá passar por cirurgia na semana que vem.

Segundo o clube, o exame realizado neste sábado confirmou a gravidade da lesão. A cirurgia ainda não tem data definida na semana que vem, mas já é certo que Kruse perderá o restante da temporada, na qual o Bayer Leverkusen vem fazendo boa campanha, como vice-líder do Campeonato Alemão.

Além de ter papel importante no Bayer Leverkusen, com 15 jogos e dois gols na atual edição do Campeonato Alemão, Kruse tem sido titular da seleção australiana. Assim, o jogador de 25 anos pode ser um desfalque significativo para a Austrália na disputa da Copa no Brasil, entre junho e julho.

A Austrália caiu num grupo extremamente complicado na Copa, junto com os dois finalistas do último Mundial e uma outra perigosa seleção. A estreia australiana será contra o Chile em Cuiabá. Depois, enfrentará a Holanda em Porto Alegre. E, por fim, jogará contra a Espanha em Curitiba.