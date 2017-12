Meia Maratona do Rio vai reunir 12 mil Confiantes na vitória, Marilson Gomes dos Santos e Maria Zeferina Baldaia, vice-campeões em 2002, estão entre os 12 mil corredores que disputam neste domingo, a partir das 9 horas (com TV Globo), a VII Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro, que contará também com Márcia Narloch, campeã pan-americana. Marilson, que tentará o índice olímpico para Atenas, credita o favoritismo ao atual campeão, o queniano Philip Rugut. Entre as mulheres, a atual campeã é a também queniana Anne Jalegat.