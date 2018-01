Meia maratona: Gebrselassie bate recorde O etíope Haile Gebrselassie, campeão olímpico e mundial nos 10 km, bateu neste domingo o recorde mundial da meia maratona, no Arizona (EUA), com o tempo de 58min55. Baixou a marca do queniano Samuel Wanjiru (59min16). Ainda quebrou o recorde dos 20 km, com 55min48. A marca era do queniano Paul Tergat (56min18), de 1998.