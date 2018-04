Meia português critica Felipão Felipão faz excelente trabalho no comando da seleção portuguesa, com a qual foi vice-campeão europeu, em 2004, e semifinalista da Copa do Mundo, no ano passado. Mas, nos quase cinco anos em Portugal, também foi alvo de algumas polêmicas. Mesmo tendo classificado a equipe para a Eurocopa 2008, na Áustria e na Suíça, não escapou de críticas. Não por parte do torcedor. Mas de um próprio jogador do elenco. O meia Simão Sabrosa foi a público após o jogo em que Portugal empatou com a Finlândia por 0 a 0, no Porto, e reclamou bastante da decisão do treinador de deixá-lo no banco de reservas. ''''Não encontro explicação por não ter entrado durante a partida'''', afirmou. ''''Não sei se Scolari não deveria ter arriscado mais. Só sei que ele não o fez'''', prosseguiu o atleta, um dos destaques de Portugal no Mundial da Alemanha. ''''Não esperava ficar no banco, gostaria de contribuir com o time, mas sei que não preciso demonstrar mais nada, porque sou um jogador internacional, de 28 anos, e estou tranqüilo.''''