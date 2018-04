Meia Ricardinho vai ser 'maestro' de Roth O meia Ricardinho, ex-Corinthians, definiu ontem a transferência para o Atlético-MG. Ainda no Catar, o pentacampeão mundial de 33 anos conversou com o presidente Alexandre Kalil e definiu contrato até dezembro de 2011. O meia disputou a última temporada pelo Al Rayyan e será o maestro do time do técnico Celso Roth. "Chego ao Brasil neste final de semana e estarei na terça-feira em Belo Horizonte. Quero me apresentar, treinar logo e ficar à disposição para estrear."