Melancólico, Botafogo só empata com o América-RN O Botafogo perdeu dois pontos preciosos para o lanterna América-RN. Teve bola no travessão de Dodô, outra de Joílson, bela cobrança de falta de Lúcio Flávio e um chute de longa distância de Geovane que venceu Roger. O 1 a 1 terminou brindando o esforço dos natalenses. Com o empate, o Botafogo deixa definitivamente de pensar na Libertadores. Agora, resta ao clube carioca lutar por vaga na sul-americana.