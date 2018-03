Melbourne fará Mundial de natação em 2007 A cidade de Melbourne será a sede do Mundial de Desportos Aquáticos de 2007. A eleição foi realizada hoje pela Federação Internacional de Natação, em Barcelona, e os australianos venceram por 15 votos contra 6 de Dubai/Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. O Rio de Janeiro foi eliminado logo na primeira rodada da votação, quando conseguiu 6 votos, contra 7 de Dubai e 8 de Melbourne. Cada cidade candidata teve 30 minutos para apresentar seu projeto aos 21 membros do comitê da FINA. O Rio já havia se candidatado para sediar o Mundial de 2005, mas perdeu para Montreal, no Canadá. O 10º Mundial de Desportos Aquáticos começa neste domingo, em Barcelona, e o Brasil terá 82 competidores, a maior delegação da sua história.