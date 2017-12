Melhor do mundo, Mauresmo é eliminada de torneio inglês Em sua primeira partida em quadra de grama nesta temporada, já pensando no Aberto de Wimbledon, a tenista francesa Amelie Mauresmo, número 1 do ranking mundial, foi derrotada pela compatriota Nathalie Dechy por 2 sets a 1 - com parciais de 3/6, 6/2 e 6/3 -, em jogo válido pela segunda rodada do Torneio de Eastbourne, na Inglaterra. Quem se deu bem foi a belga Kim Clijsters (segunda colocada), que só jogou 10 minutos por causa da contusão da russa Vera Zvonareva. Clijsters vencia por 3 a 0 no primeiro set. Outras cabeças-de-chave da competição também venceram e se classificaram às quartas-de-final. A belga Justine Henin-Hardenne (3ª pré-classificada) bateu a checa Kveta Peschke por 2 sets a 0 - parciais de 6/2 e 6/1 -, a russa Anastasia Myskina (5) ganhou da norte-americana Jill Craybas por 2 a 0 - duplo 6/4 -, a italiana Francesca Schiavone (6) passou pela japonesa Akiko Morigami por 2 a 0 - parciais de 6/0 e 6/2 - e a alemã Anna-Lena Groenefeld (7) eliminou a russa Vera Dushevina por 2 a 0 - parciais de 6/4 e 6/1. Pelo Torneio de Den Bosch, na Holanda, a russa Elena Dementieva (cabeça-de-chave número 1) derrotou a compatriota Elena Vesnina por 2 sets a 1 - com parciais de 6/1, 4/6 e 6/4 - e avançou às quartas-de-final. Quem também se classificou foi a sérvia Ana Ivanovic, que bateu a checa Iveta Benesova por 2 a 0 - parciais de 6/3 e 7/5.