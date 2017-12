Melhor tenista brasileiro perde na estréia em Wimbledon O melhor tenista brasileiro do ranking da ATP, Marcos Daniel, 80.º colocado, perdeu nesta quarta-feira para o finlandês Jarkko Nieminen por 3 sets a 0 e foi eliminado na primeira rodada do Torneio de Wimbledon, o terceiro Grand Slam do ano, que é disputado na grama. Daniel começou mal a partida e perdeu o primeiro set por 6/2. Já no segundo, o brasileiro melhorou, mas foi novamente derrotado, por 6/4. No terceiro set, Daniel chegou a estar vencendo por 5 a 4, mas acabou tendo o saque quebrado e Nieminen fechou em 7/5. Em outro jogo pela primeira rodada, o espanhol Alberto Martin passou facilmente pelo italiano Alessio Di Mauro por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/4 e 6/1. O norte-americano Mardy Fish derrotou o seu compatriota Robby Ginepri por 3 a 0, parciais de 6/3, 6/2 e 6/4. Também por 3 a 0, o Dmitry Tursunov eliminou o tailandês Danai Udomchoke (6/1, 6/4 e 6/2). O alemão Florian Mayer passou pelo checo Robin Vik por triplos 6/3, enquanto o norte-americano Justin Gimelstob derrotou o belga Christophe Rochus por 3 a 0, com parciais de 6/3, 6/4 e 6/4. Também por 3 a 0, mas com certas dificuldades, o inglês Martin Lee venceu o belga Dick Norman, parciais de 6/2, 7/6 (7/2) e 7/6 (7/4). Já o checo Tomas Zib eliminou o espanhol Albert Montanes, com parciais de 6/3, 6/4 e 7/6 (9/7).