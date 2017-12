Melhora estado de saúde de Garrido O pugilista Fábio Garrido, que há dez dias está na UTI do Hospital São Paulo, já apresenta melhoras. "O Fábio está se alimentando melhor, já se lembra do número do celular e dos nomes dos familiares lá de Alagoas", diz o pai do pugilista, Nilson Garrido. Fábio foi noauteado por Mário Gonçalves Soares, o Marinho, durante uma noitada de boxe no Hotel Unique, promovida pelo vencedor, no sábado retrasado. Após a luta, Garrido foi operado para tirar um coágulo do cérebro.