Melhora estado de saúde de Samaranch O presidente honorário do Comitê Olímpico Internacional, Juan Antonio Samaranch, continua hospitalizado, mas seu estado de saúde melhorou. ?Ele está se sentindo muito melhor?, disse hoje o porta-voz do COI. ?As condições dele estão melhorando, mas os médicos querem que ele fique no hospital, para que possa descansar um pouco mais?. Samaranch foi levado para um hospital em Lausanne na última terça-feira à noite, após retornar de Moscou, onde o COI se reuniu na semana anterior. Com falta de ar, ele foi internado com fadiga extrema e não pôde participar da cerimônia de posse do novo presidente da entidade, o belga Jacques Rogge.