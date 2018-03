Melhores do esporte brasileiro em 2017 são premiados no Rio

A festa de gala do esporte nacional será realizada nesta quarta-feira na Cidade das Artes, no Rio, a partir das 20 horas, com a presença de campeões, técnicos e diversas personalidades. O Prêmio Brasil Olímpico vai homenagear os 51 atletas escolhidos em votação em cada modalidade esportiva e também entregará o Troféu Adhemar Ferreira da Silva para Lars Grael.

+ Federer dedica prêmio Laureus ao rival Rafael Nadal: 'Ele fez eu voltar bem'

+ Marcelo Melo: 'As pessoas já me reconhecem na rua'

+ Leticia Bufoni conquista o mundo em cima do skate e sonha alto

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na categoria "Melhor Atleta do Ano" estão na disputa feminina Ana Marcela Cunha (maratona aquática), Ana Sátila (canoagem slalom) e Mayra Aguiar (judô), enquanto no masculino o prêmio ficará entre Caio Bonfim (atletismo), Evandro e André (vôlei de praia) e Marcelo Melo (tênis).

Além dessa premiação, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) selecionou dez atletas que se destacaram no ano passado e que estão concorrendo ao troféu "Atleta da Torcida". Além dos esportistas que disputam o prêmio de melhor atleta, concorrem também Bruno Fratus (natação), Gabriel Medina (surfe), Letícia Bufoni (skate) e Rebeca Andrade (ginástica artística).

Com voto popular, Caio Bonfim lidera com grande folga, seguido por Rebeca Andrade. Atletas com muitos seguidores nas redes sociais, como Medina e Leticia Bufoni, tem votação fraca pelo site do COB, ou via Facebook, Twitter ou Instagram do Time Brasil. O resultado será anunciado apenas durante o evento, ou seja, a parcial ainda pode mudar.

A festa do esporte olímpico contará ainda com a premiação dos treinadores. José Roberto Guimarães, da seleção feminina de vôlei e do Hinode Barueri, ganhou pela quarta vez. Nas modalidades individuais, os vencedores foram Mario Tsutsui, da Confederação Brasileira de Judô, e Antonio Carlos Pereira, o Kiko, da Sogipa, pelo trabalho feito com a bicampeã mundial Mayra Aguiar.