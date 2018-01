Melhores marcas do ano são estabelecidas no GP de Paris Já foram estabelecidas três melhores marcas do ano no Grand Prix de Paris, neste sábado, no Stade de France. O etíope Kenenisa Bekele marcou 12min51s32 na prova dos 5.000 metros masculino. Nos 110 com barreiras masculino, o tempo de 13s6 foi estabelecido pelo norte-americano Terrence Trammell. Além deles, a russa Yelena Isinbayeva saltou 4,76 metros no salto com vara feminino. No 5.00 metros, a marca anterior do ano havia sido estabelecida pelo queniano Isaac Songok (12m55s79c), conseguida no dia 2 de junho, em Oslo, na Noruega. Em Paris, Songok disputará somente a prova de 1.500 metros. Já na prova dos 110 com barreiras, o resultado foi um surpresa, pois o atual campeão mundial, o francês Ladji Doucouré, terminou somente na quinta posição, com 13s21. Isinbayeva melhorou em um centímetro a marca de 4,75 metros que havia sido estabelecida pela polonesa Monika Pyrek, Bo dia 29 de junho.