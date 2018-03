Meligeni que se despedir com medalha Fernando Meligeni já havia se despedido das quadras - é apresentador de um programa na MTV Brasil. Resolveu voltar ao tênis para encerrar a carreira de forma mais interessante: em busca de medalha no Pan. Além do torneio individual, disputará a chave de duplas, com Márcio Carlsson. O Brasil contará também com Bruna Colósio (simples e duplas), Maria Fernanda Alves (simples) e Joana Cortez (duplas), que classificaram o Brasil pela primeira vez para o playoff da Fed Cup, versão feminina da Copa Davis. Dessa turma, Joana é a única medalhista de Winnipeg. Foi ouro nas duplas, com Vanessa Menga. André Sá e Paulo Taicher também foram campeões - Taicher ainda foi bronze nas simples. Como no vôlei de praia, o Pan não conta pontos para o ranking mundial.