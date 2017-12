Mello cai logo na estréia na Copa Petrobras em Buenos Aires Ricardo Mello, 136.º do ranking, foi derrotado nesta terça-feira pelo italiano Alessio Di Mauro, 97.º do mundo, por 2 a 0 (7/6 (7/3) e 6/3), na primeira rodada da etapa de Buenos Aires da Copa Petrobras, o quarto de uma série de seis challengers na América do Sul. "Ele jogou melhor no tie-break, e no segundo set ele levou a melhor na parte mental", afirmou. Flávio Saretta, número 2 do Brasil e 123 do mundo, também havia sido eliminado logo na estréia, na noite de segunda-feira por um tenista de ranking muito baixo, o argentino Harcio Zeballos, 261.º da lista da ATP, ao perder por 2 a 0 (6/3 e 6/4). O único brasileiro ainda vivo no torneio é André Ghem, número 188 e o quinto melhor brasileiro do ranking, que superou o austríaco Werner Eschawer, 141.º do ranking, por 2 a 1 (6/4, 2/6 e 6/1). Nas oitavas-de-final, provavelmente na quinta-feira, Ghem pegará um tenista da casa: o vencedor do confronto entre Guillermo Cãnas e Juan Mónaco, segundo cabeça-de-chave da competição.