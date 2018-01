Mello conquista título em Campos e sobe 10 posições na ATP De volta aos bons resultados na carreira, Ricardo Mello comemorou o seu bom momento com o título do Credicard Mastercard Tennis Cup, ao derrotar na final deste sábado, o eslovaco Ivo Klec por 6/3 e 6/4, em um jogo emocionante e com quadra central do Tênis Clube de Campos do Jordão lotada. O campeonato dará ao brasileiro mais dez posições no ranking mundial, que deverá figurar na segunda-feira entre os 130 primeiros na lista de classificação da ATP. "Foi muito importante vencer esse torneio, pois sinto que estou novamente num bom nível, jogando da mesma maneira como na época em que fui 50 do mundo", afirmou Mello, que acrescentou: "Estou bastante consistente, joguei todo o torneio com muita intensidade." Na final diante do teatral Ivo Klec, Mello teve de mostrar todo seu poder de concentração para não se perturbar com as constantes reclamações do adversário. Soube também usar o apoio da torcida para motivar-se nos momentos importantes do jogo. Este foi o segundo título de Mello no Credicard Mastercard Tennis Cup, torneio que já havia vencido em 2002. Pelo título deste sábado, Mello embolsou um cheque de US$ 7,2 mil e somou 60 pontos para o ranking mundial. Nas duplas, o título em Campos também ficou com o Brasil. André Sá e Marcelo Melo venceram na final o argentino Leonardo Mayer e o sueco Jakob Adaktusson por 7/6 (7/4) e 7/5.