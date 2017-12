Mello e Silva avançam em Bogotá e duelam nas quartas Os brasileiros Ricardo Mello e Julio Silva venceram seus duelos na noite de quinta-feira pelo Challenger de Bogotá, primeira etapa da Copa Petrobras de Tênis, e se enfrentam nesta sexta pelas quartas-de-final, às 13 horas (de Brasília). Mello passou em três sets pelo argentino Horácio Zeballos (6/4, 4/6 e 6/2), enquanto Silva teve mais facilidade diante do norte-americano Hugo Armando e fez 2 a 0 (6/2 e 6/3). O outro brasileiro que ainda estava vivo na competição, Rogério Silva, foi eliminado pelo chileno Adrian Garcia em dois sets (7/5 e 6/4). A principal surpresa do dia foi a vitória do austríaco Daniel Koellerer sobre o argentino Guillermo Cañas por 2 a 0 (7/6 (8/6) e 6/4). Ele enfrenta nas semifinais o australiano Chris Guccione, que depois de bater o brasileiro André Ghem, eliminou na quinta-feira outro favorito, o espanhol Fernando Vicente, por 2 a 1 (7/6 (7/3), 6/7 (5/7) e 7/6 (8/6)).