Mello, Sá e Tiago Alves vencem em Campos do Jordão Enquanto o número 1 do Brasil, Marcos Daniel, caiu na segunda rodada do ATP de Kitzbuehel, na Áustria, ao perder para o romeno Andrei Pavel (6/4 e 6/4), outros tenistas brasileiros avançaram nesta terça-feira no Credicard Mastercard Tennis Cup, torneio disputado em Campos do Jordão, no interior de São Paulo. Principais favoritos ao título, Ricardo Mello, André Sá e Tiago Alves venceram seus jogos de estréia. André Sá, atual campeão do torneio, encontrou dificuldades diante de Rogério Silva, mas ganhou por 4/6, 6/4 e 6/4. Mello, por sua vez, não esteve ameaçado por nenhum momento e passou por Lucas Machado por fáceis 6/0 e 6/1. Enquanto isso, Tiago Alves precisou superar a potente saque de Rafael Farias para marcar 7/5 e 7/6 (7/0). ?Mantive a intensidade em meu jogo, para não desperdiçar a oportunidade de fazer uma boa estréia?, disse Ricardo Mello, que na segunda rodada faz um duelo contra o peruano Ivan Miranda, a quem venceu em recente confronto da Copa Davis, por 3 sets a 1. Já André Sá revelou-se satisfeito com o fato de ter conseguido reagir e manter as esperanças de repetir a campanha do ano passado, quando foi campeão. ?Gosto de jogar em Campos do Jordão. As condições são bem favoráveis?, revelou. Quem também está aproveitando bem o torneio em Campos do Jordão é Fernando Meligeni, o técnico da equipe brasileira na Copa Davis. ?Este torneio é uma bela oportunidade para ver em ação tanto os jogadores mais experientes como também os novos talentos, como o Rogerinho Silva, que jogou bem contra o Sá?, afirmou. A rodada desta quarta-feira em Campos do Jordão promete ser agitada. Como o torneio termina no sábado - quando normalmente é no domingo -, serão jogadas todas as partidas das oitavas-de-final. Os destaques são para os duelos de Ricardo Mello x Ivan Miranda, André Sá x Tyler Cleveland (EUA) e Tiago Alves x Diego Veronelli (ARG).