Mello vence, e Brasil sonha com volta ao Grupo Mundial O Brasil correu muitos riscos, mas em cinco partidas conseguiu uma sofrida vitória sobre o Peru, por 3 a 2, e garantiu sua classificação para a próxima fase da Copa Davis. O ponto decisivo foi marcado por Ricardo Mello, que derrotou neste domingo o lutador Ivan Miranda por 3 a 1 (7/6 (7/5), 3/6, 6/4 e 6/2). Na primeira partida do dia, Flávio Saretta perdeu para o número 1 peruano Luís Horna, também por 3 a 1 (6/7 (8/6), 6/3, 6/2 e 6/2). Agora, a equipe brasileira terá pela frente o Equador, jogando fora de casa na primeira semana de abril, e precisa de nova vitória para ir para o play off do Grupo Mundial. Ricardo Mello assumiu a responsabilidade de levar o Brasil à vitória numa situação bastante complicada. O técnico Fernando Meligeni tinha a opção de escalar Gustavo Kuerten, que demonstrou estar em condições de jogar. E num jogo equilibrado, nervoso, com forte participação de uma torcida provocativa e irritante em Ásia, complicou bastante a vida do brasileiro. Com sua conhecida paciência e perseverança, Mello iniciou o jogo deixando a impressão de que poderia vencer até com certa facilidade. Mas num confronto de Copa Davis, os ingredientes são diferentes de um torneio normal e isso fez de Ivan Miranda um adversário perigoso. Após perder o primeiro set, no tie break, o tenista peruano reagiu, empatando em 1 a 1. Na terceira série, um novo susto, com Miranda abrindo vantagem de 2 a 0. O curioso é que Guga já havia se candidatado a jogar qualquer uma das duas partidas deste domingo. No primeiro jogo do dia, Meligeni manteve Saretta, que realmente demonstrou condições de definir a vitória do Brasil diante de Luís Horna. Venceu o primeiro set no tie break e quando tudo parecia que iria caminhar bem, acabou se envolvendo no clima de provocações, perturbou-se e não conseguir tirar o favoritismo do peruano. Curiosamente, esta semana, em Buenos Aires, Guga vai fazer sua estréia no ATP Tour diante do companheiro de equipe Flávio Saretta. Por causa da Copa Davis, esta partida está inicialmente programada para terça-feira. Em Ásia, o time brasileiro festejou com entusiasmo a vitória diante do Peru. Os resultados, ao final, foram os esperados. O Peru marcou seus dois pontos com Luís Horna e o Brasil conseguiu ganhar as duas partidas diante de Miranda e nas duplas, Guga e André Sá marcaram o ponto do desequilíbrio, no sábado. A equipe viaja de volta ao Brasil nesta segunda-feira, pois Guga, Saretta e Mello jogam em Buenos Aires.