Melo e Adão são suspensos por 2 anos Luciano Santos Lima de Melo (SP) e Arlete Soares Adão (RJ) estão suspensos por dois anos das provas do atletismo por doping. Luciano teve resultado positivo para a substância proibida nortestosterona, durante o Festival de Revezamento, no Rio, em maio de 2004. O exame de Arlete feito na Maratona do Rio, em junho, acusou a mesma substância.