Melo e Dodig estreiam com vitória no Masters de Toronto

Depois de cair na estreia em Washington ao lado de Bruno Soares, Marcelo Melo retomou a parceria com Ivan Dodig para vencer em sua primeira partida no Masters 1000 de Toronto, no Canadá. Nesta quarta-feira, a dupla formada pelo brasileiro e pelo croata derrotou Marin Cilic e Marin Draganja, que vão representar a Croácia nas duplas na Olimpíada, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/3), 6/7 (4/7) e 10/5.

O triunfo coloca Melo e Dodig nas quartas de final, já que estrearam direto na segunda rodada, por formarem a dupla cabeça de chave número três da competição. Seus próximos adversários vão sair do confronto entre Henri Kontinen/John Peers e Grigor Dimitrov/Stan Wawrinka.

Melo encontrou dificuldades contra os compatriotas de Dodig. Mas a dupla do brasileiro se mostrou ligeiramente superior ao longo de toda a partida. Tanto que teve chance de fechar o jogo ainda no segundo set, quando teve um match point, salvo pelos rivais. No match tie-break, Melo e Dodig foram soberanos e confirmaram o favoritismo.

Também em clima de preparação olímpica, Bruno Soares fará sua estreia no piso duro canadense, o mesmo que terá pela frente no Rio-2016, nesta quinta. Ele e o escocês Jamie Murray vão enfrentar o australiano Bernard Tomic e o sérvio Viktor Troicki.

SIMPLES - Sem sorte na chave de duplas, Marin Cilic também não teve bom resultado em simples, nesta quarta. Ele foi eliminado de forma precoce pelo compatriota Ivo Karlovic por 6/4 e 7/6 (7/3). Após eliminar o oitavo cabeça de chave, Karlovic vai encarar o búlgaro Grigor Dimitrov, que espantou a zebra ao derrotar o jovem local Denis Shapovalov por 6/4 e 6/3.

Enquanto Cilic decepcionava, os favoritos Milos Raonic e Gael Monfils faziam boas exibições na cidade canadense. Maior esperança da torcida local, Raonic aplicou duplo 6/3 em Lu Yen-Hsun, de Taiwan. Monfils, por sua vez, até obteve um "pneu" na vitória sobre outro tenista da casa, Vasek Pospisil, por 7/6 (8/6) e 6/0.

Nas oitavas de final, Raonic vai enfrentar o norte-americano Jared Donaldson, que surpreendeu ao eliminar o italiano Fabio Fognini por 6/3, 3/6 e 6/3. Atual 147º do ranking, Donaldson tem apenas 19 anos e saiu do qualifying. Já Monfils enfrentará o belga David Goffin.