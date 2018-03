Melo e Sá chegam na semifinal na Áustria A dupla brasileira formada por André Sá (27º do ranking de duplas) Marcelo Melo (30º) está nas semifinais do torneio de Portschach, na Áustria. Os tenistas de Minas Gerais derrotaram nas quartas o croata Lovro Zovko e o sul-africano Chris Haggard, por 2 sets a 0, com 6/1 e 7/6 (7/4). Os adversários da semifinal não estão definidos.