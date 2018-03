Melo vence em estreia nas duplas em Roterdã; Thiem ganha e freia embalo de Zverev

Com o triunfo, Melo e Kubot avançaram às quartas de final e terão como próximos adversários os holandeses Wesley Koolhof e Matwe Middelkoop, que como convidados da organização aproveitaram a chance que ganharam derrotando os irmãos alemães Mischa e Alexander Zverev por 6/3 e 6/4.

No duelo desta quarta-feira, o brasileiro e o polonês só tiveram maiores dificuldades de confirmar favoritismo no segundo set, definido apenas no tie-break diante de Goffin e Verdasco. Na primeira parcial, os dois tenistas confirmaram todos os seus saques sem oferecer nenhuma chance de quebra e ainda converteram dois de seis break points para fazer 6/1 e abrir vantagem.

Já no segundo set, cada dupla conquistou duas quebras de serviço e a disputa foi ao desempate no tie-break, no qual o brasileiro e o polonês foram um pouco melhores para aplicar o 7/4 que liquidou o confronto, após 1h18min.

Caso voltem a confirmar favoritismo e passem pelos holandeses Wesley Koolhof e Matwe Middelkoop, Melo e Kubot avançarão para a primeira semifinal da dupla no ano.

SIMPLES - Campeão do Torneio de Montpellier no último final de semana, o jovem alemão Alexander Zverev, de apenas 19 anos, teve o seu embalo freado pelo austríaco Dominic Thiem na estreia na chave de simples de Roterdã nesta quarta-feira.

O promissor jogador, já 18º colocado da ATP, chegou a vencer o primeiro set por 6/3, mas depois viu o segundo cabeça de chave da competição e atual oitavo tenista do mundo ganhar as parciais seguintes por 6/3 e 6/4.

Assim, Thiem se redimiu do vexame que deu na estreia do Torneio de Sófia, na semana passada, quando foi eliminado pelo azarão georgiano Nikoloz Basilashvili. O austríaco foi às oitavas de final e irá medir forças com o francês Gilles Simon, que na última terça estreou superando o seu compatriota Nicolas Mahut, de virada, com 3/6, 6/3 e 6/4.

Batido por Melo na primeira rodada de duplas, Goffin também abriu a sua campanha na chave de simples com uma vitória fácil sobre o russo Andrey Kuznetsov, batido por 6/3 e 6/2. Com o triunfo, o belga, terceiro pré-classifico e 11º colocado da ATP, se garantiu nas oitavas de final e pegará na próxima fase o holandês Robin Haase, que estreou já na última segunda-feira superando o alemão Florian Mayer por 7/5 e 7/6 (7/3).

DIMITROV GANHA OUTRA - O búlgaro Grigor Dimitrov, por sua vez, confirmou o grande momento que vive ao também estrear com vitória nesta quarta. Campeão em Brisbane e em Sófia neste ano, no qual também foi semifinalista do Aberto da Austrália, o quinto cabeça de chave derrotou o alemão Mischa Zverev por 2 sets a 1, de virada, com 6/7 (4/7), 6/2 e 6/4.

Assim, Dimitrov passou a contabilizar 15 vitórias em 16 jogos no ano e se credenciou para enfrentar na próxima fase o usbeque Denis Istomin, que na última segunda-feira despachou o britânico Aljaz Bedene por 6/3 e 7/6 (7/3).

Outro tenista de destaque que estreou com vitória em um jogo realizada nesta quarta foi o francês Richard Gasquet, que eliminou o sérvio Viktor Troicki por 6/4 e 6/2 e também foi às oitavas de final. O seu próximo rival será o checo Tomas Berdych, quarto cabeça de chave, que em estreia na segunda-feira superou o romeno Marius Copil com parciais de 7/6 (7/3) e 6/4.

Em outros dois jogos desta quarta já válidos pelas oitavas de final, o francês Pierre-Hugues Herbert e o eslovaco Martin Klizan também avançaram. O primeiro deles derrotou o russo Evgeny Donskoy por 6/2 e 7/6 (7/4). Já o segundo bateu de virada o alemão Philipp Kohlschreiber com parciais de 6/7 (5/7), 6/4 e 6/1.