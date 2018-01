Melzer vence Volandri e leva o título do Torneio de Bucareste Com sete anos no circuito da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), o austríaco Jurgen Melzer, ganhou o primeiro título da sua carreira ao superar na final do Torneio de Bucareste (Romênia) o italiano Filippo Volandri por 2 sets 0, com parciais de 6/1 e 7/5. "Sinto muito por tê-lo vencido na final. Precisava de um título e você (Volandri) já tinha um", brincou o 67º colocado do ranking de entradas ao receber o troféu de campeão - o rival na decisão já ganhou o Torneio de Saint Poelten, em 2004. Com 25 anos, Melzer já havia disputado três decisões em competições da ATP - perdeu duas vezes na final do Torneio de Newport (EUA), em 2002 e 2003, e foi superado pelo norte-americano Mardy Fish no Torneio de Houston, nesta temporada. Com o título do Torneio de Bucareste, Jurgen Melzer vai somar 175 pontos na Corrida dos Campeões da ATP e embolsou US$ 44.100 de premiação.